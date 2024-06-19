رياح قوية وأمطار رعدية غزيرة على 25 ولاية اليوم

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية، عن تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا على الولايات الداخلية للوطن. مع هبوب رياح قوية على المناطق الجنوبية.

وفي تنبيه لذات المصالح، حذّرت من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا. بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم لتستمر إلى غاية منتصف الليل. على ولايات النعامة، البيض، سعيدة، معسكر، تيارت، الجلفة، غليزان، الشلف. تيسمسيلت، المدية، عين الدفلى، تيبازة، باتنة، أم البواقي، تبسة، سوق أهراس، قالمة، قسنطينة.

وفي تنبيه آخر حذرت من هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة ليلا. على ولايات الجلفة، الأغواط، غرداية، المنيعة، البيض، النعامة و بشار