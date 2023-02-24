رياح قوية وأمطار رعدية غزيرة على 31 ولاية اليوم

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الشمالية الوطن. مع هبوب رياح قوية على المناطق الجنوبية.

وحسب نشرية خاصة للأرصاد الجوية حذرت من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا. بكميات تتراوح بين 15 و 25 ملم بداية من الساعة السادسة من صبيحة اليوم الجمعة، لتستمر إلى غاية الساعة الثالثة بعد الزوال اليوم على ولاية بشار.

وفي نشرية خاصة أخرى حذرت من تساقط أمطار رعدية معتبرة. بكميات تتراوح بين 20 و 40ملم و يمكن أن تتعدى محليا 50 ملم بداية من منتصف نهار اليوم الجمعة. لتستمر إلى غاية الساعة الحادية عشر ليلا.

كما سيخص تساقط الأمطار ولايات تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، سيدي بلعباس، معسكر، غليزان، تيارت، سعيدة، النعامة والبيض.

كما حذرت ذات المصالح من تساقط أمطار رعدية معتبرة بكميات تتراوح بين 20 و 40 ملم. ويمكن أن تتعدى محليا 50 ملم بداية من الساعة السادسة من مساء اليوم. لتستمر إلى غاية الساعة السادسة من صبيحة يوم غد السبت. على ولايات الشلف، تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، البليدة، المدية، عين الدفلى، تسمسيلت،الأغواط و الجلفة.

وحذرت الأرصاد الجوية، من هبوب رياح قوية بسرعة تتراوح بين 60 و 70 كلم في الساعة. ويمكن أن تتعدى محليا 80 إلى 90 كلم مرفوقة بتطاير كثيف للرمال. بداية من الساعة التاسعة من صبيحة اليوم الجمعة لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة ليلا. على ولايات تندوف ،بني عباس ،أدرار ،تيميمون ،إن صالح و المنيعة. بالإضافة كذلك إلى هبوب رياح قوية تكون مرفوقة بتطاير كثيف للرمال بداية من منتصف نهار اليوم الجمعة إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم. على ولايات غرداية ،ورقلة و اليزي.

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