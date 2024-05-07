رياح قوية وأمطار رعدية في هذه الولايات اليوم

حذرت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الشرقية للوطن اليوم الثلاثاء.

وفي تنبيه لذات المصالح، حذرت من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم. لتستمر إلى غاية فجر يوم غد الأربعاء. على ولايات الطارف، قالمة، سوق أهراس، أم البواقي، باتنة، خنشلة، وتبسة.

كما حذرت من هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم. لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة ليلا على ولايات الوادي، تقرت، ورقلة