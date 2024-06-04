رياح قوية وأمطار رعدية مرفوقة ببرد على 27 ولاية

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا مع هبوب رياح قوية على الولايات الداخلية للوطن اليوم الثلاثاء.

وحسب تنبيه لذات المصالح، حذرت من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا مرفوقة بتساقط لحبات البرد. بداية من منتصف نهار اليوم لتستمر إلى غاية فجر يوم غد الأربعاء.

وستخص الأمطار ولايات تلمسان، النعامة، سيدي بلعباس، سعيدة، البيض، تيارت، الأغواط، الجلفة، غرداية، المسيلة. أولاد جلال، المغير، بسكرة، باتنة، سطيف، برج بوعريريج، ميلة، باتنة، خنشلة. أم البواقي، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، تبسة، إليزي، جانت و تمنراست

كما حذرت في تنبيه ثاني من هبوب رياح قوية بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم لتستمر إلى غاية منتصف الليل. وذلك على ولايات تبسة، خنشلة، أم البواقي، باتنة، ميلة، سطيف، برج بوعريريج، المسيلة، أولاد جلال، المغير، بسكرة، الجلفة، تيارت، الأغواط، غرداية، سعيدة، البيض، سيدي بلعباس، النعامة، تلمسان، اليزي، جانت، وتمنراست