رياح قوية وأمطار على 13 ولاية اليوم!

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار غزيرة اليوم الأربعاء، على الولايات الشرقية والجنوبية مع هبوب رياح قوية وتطاير للرمال.

وحسب تنبيه لذات المصالح، حذرت من تساقط أمطار رعدية غزيرة على ولايات سيدي بلعباس، تلمسان، النعامة، البيض، الاغواط، باتنة، برج باجي مختار، بشار، ام البواقي، خنشلة وان قزام. بداية من الثالثة بعد زوال اليوم وإلى غاية منتصف الليل.

كما حذرت من طقس حار بدرجات حرارة قياسية تصل إلى 49 درجة على ولايات بني عباس، تندوف، ادرار وعين صالح. إلى غاية السادسة من صبيحة غد الخميس.

بالمقابل، حذّرت مصالح الأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال بداية من منتصف النهار الى غاية التاسعة مساء على ولايات النعامة، البيض، بشار، ان صالح، أدرار وبرج باجي مختار.

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