رياح قوية وأمطار غزيرة تتعدى 50 ملم عبر هذه الولايات

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية وهبوب رياح قوية على عدة ولايات من الوطن نهار اليوم الأربعاء.

وحذّرت نشرية خاصة للمصالح نفسها، من تساقط أمطار رعدية غزيرة محليا بكميات تتعدى 40 ملم إلى غاية الساعة 18:00 من مساء اليوم على الأقل.

والولايات المعنية هي: بشار، أدرار و برج باجي مختار.

وأفادت نشرية خاصة ثانية، بتساقط أمطار رعدية غزيرة محليا بكميات تتعدى 50 ملم بداية من منتصف نهار اليوم. الأربعاء وإلى غاية منتصف نهار يوم غد الخميس، وهذا على ولايات بني عباس وتندوف.

وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية، تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من منتصف نهار اليوم. وتستمر إلى غاية منتصف الليل، على ولايات تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، تيارت، الجلفة، الأغواط، البيض، النعامة و تيميمون.

كما ستشهد ولايات تمنراست، إن قزام وبرج باجي مختار، هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال. بداية من منتصف نهار اليوم وتستمر إلى غاية منتصف الليل.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور