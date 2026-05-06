رياح قوية وأمطار غزيرة عبر هذه الولايات

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بهبوب رياح قوية وتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا نهار اليوم الأربعاء، عبر عدة ولايات من الوطن.

وحذر تنبيه للمصالح نفسها، من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة 15:00 من بعد زوال اليوم. ويستمر إلى غاية الساعة 03:00 من صبيحة يوم غد الخميس.

وبخصوص الولايات المعنية فهي: بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، قسنطينة، ميلة، البويرة، سطيف، برج بوعريريج، المدية، المسيلة، الجلفة، الاغواط، تيسمسيلت، تيارت، سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر، تلمسان، البيض ووهران.

كما تتوقع مصالح الأرصاد الجوية هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير للرمال على ولايات المنيعة، تيميمون، بني عباس، أدرار وتندوف.

