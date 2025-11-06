رياح قوية وأمطار غزيرة عبر 21 ولاية اليوم!

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار غزيرة مع هبوب رياح قوية على الولايات الشمالية للوطن اليوم الخميس.

وفي تنبيه لذات المصالح، حذّرت من هبوب رياح قوية على ولايتي الجزائر العاصمة وتيبازة.

كما نبهت من تساقط امطار غزيرة محليا على ولايات سيدي بلعباس، سوق اهراس، برج بوعريريج، بجاية، ميلة، أم البواقي، قالمة، تيزي وزو، عنابة، سطيف. عين تموشنت، تلمسان، قسنطينة، سكيكدة، جيجل الطارف، سعيدة، البويرة ومعسكر.

تساقط الأمطار سيكون بداية من التاسعة صباحا إلى غاية منتصف الليل.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور