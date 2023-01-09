رياح قوية وأمطار غزيرة على هذه الولايات اليوم

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار معتبرة على الولايات الشرقية مع هبوب رياح قوية على الولايات الشرقية والوسطى.

وحسب تنبيه لمصالح الأرصاد الجوية يحذر من تساقط أمطار بكميات معتبرة بداية من الساعة 15:00 ويستمر إلى غاية الساعة 21:00. كما ستتساقط الأمطار على ولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف.

كما حذرت مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه آخر من هبوب رياح قوية تستمر إلى غاية الساعة 18:00 من مساء اليوم الإثنين على ولايات عين تموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف.