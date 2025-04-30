رياح قوية وأمطار غزيرة على 14 ولاية اليوم

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية معتبرة على الولايات الشرقية والغربية وبعض الولايات الجنوبية.

وفي تنبيه للأرصاد الجوية، يحذر من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة ليلا. على ولايات تبسة، أم البواقي، خنشلة، باتنة، تيارت، معسكر، سعيدة، سيدي بلعباس ،تلمسان ،البيض، النعامة، بشار، بني عباس و تندوف

كما حذّرت ذات المصالح، من هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال بداية من الساعة التاسعة. من صبيحة اليوم لتستمر إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور