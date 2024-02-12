رياح قوية وأمطار غزيرة على 23 ولاية اليوم

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن هبوب رياح قوية وأمطار رعدية غزيرة على الولايات الشمالية للوطن طيلة نهار اليوم الإثنين.

وحسب تنبيه لذات المصالح، حذرت من تساقط أمطار رعدية وهبوب رياح قوية على ولايات الجزائر العاصمة، تيبازة، الأغواط، برج بوعريريج، بجاية، المسيلة، تيارت، تيزي وزو. بالإضافة كذلك إلى ولايات الشلف، مستغانم، عنابة، سطيف، عين تموشنت، الجلفة، سكيكدة، جيجل، عين الدفلى. المدية، الطارف، بومرداس، االبويرة، وهران، والبليدة.

كما أن هبوب الرياح والأمطار سيستمر إلى غاية السادسة من مساء اليوم الإثنين.