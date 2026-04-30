رياح قوية وأمطار غزيرة على 25 ولاية اليوم

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار غزيرة مع هبوب رياح قوية على الولايات الشمالية للوطن اليوم الخميس.

وحسب تنبيه للأرصاد الجوية، حذرت من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم لتستمر إلى غاية منتصف الليل. على ولايات تيزي وزو، بجاية، تيارت، تيسمسيلت، المدية، البويرة، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة ،قالمة، سوق أهراس، أم البواقي، باتنة، خنشلة، تبسة، بسكرة، المسيلة، أولاد جلال، الجلفة، اليزي، جانت، تمنراست، أدرار و برج باجي مختار

كما حذرت من هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال بداية من منتصف نهار اليوم لتستمر إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم

الولايات المعنية: ورقلة، اليزي، إن صالح وأدرار