رياح قوية وأمطار في معظم التراب الوطني

توقعت مصالح الأرصاد الجوية، بالمناطق الغربية، أجواء من صافية إلى قليلة السحب على المناطق الساحلية.

وعلى المناطق الداخلية والهضاب العليا فترتقب أجواء مغشاة غالبا مع تشكل بعض الخلايا الرعدية المنعزلة خلال الظهيرة تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار.

والرياح تكون غربية بسرعة تتراوح ما بين 30 إلى 50كم/سا على السواحل وتكون من غربية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 40 كم/سا وتصل أحيانا إلى 50 كم/سا على المناطق الداخلية والهضاب العليا.

أما المناطق الوسطى والشرقية، فستعرف سحب عابرة على السواحل تكون كثيفة خلال الظهيرة مع تساقط بعض الأمطار التي تكون رعدية أحيانا.

وأجواء مغشاة غالبا على المناطق الداخلية، الهضاب العليا ومنطقة الاوراس مع تشكل رعود بداية من الظهيرة تؤدي إلى تساقط بعض الزخات المطرية، لتتحسن الأجواء أواخر الليل.

والرياح تكون غربية بسرعة تتراوح ما بين 30 إلى 50كم/سا على السواحل الوسطى ومن غربية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 30 كم/سا على السواحل الشرقية.

وغربية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح ما بين 30 إلى 40 كم/سا بالمناطق الداخلية والهضاب العليا الوسطى.

اما على الهضاب العليا الشرقية ومنطقة الاوراس تكون الرياح متغيرة الاتجاه بسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 25 كم/سا، لتميل إلى غربية خلال الظهيرة.

وذكر الديوان على أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي سيشهد تشكل سحب مرفوقة برعود بداية من الظهيرة تؤدي إلى تساقط بعض الزخات المطرية.

وأجواء من مغشاة غالبا إلى غائمة محليا على الجنوب الغربي للوطن، الصحراء الوسطى، شمال الصحراء ومنطقة الواحات مع تشكل خلايا رعدية تؤدي إلى تساقط بعض الزخات المطرية على منطقة تندوف والصحراء الوسطى.

وتكون الرياح متغيرة الاتجاه بسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 30 كم/سا على أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي وشمالية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح ما بين 30 إلى 40 كم/سا على طول الشريط الحدودي الجزائر-مالي مع تطاير للرمال.

وشمالية غربية بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 40 كم/سا نسجلها على الصحراء الشرقية مع بعض التطاير للرمال.

وعلى باقي المناطق الجنوبية تكون الرياح غربية بسرعة تتراوح ما بين 30 إلى 50 كم/سا مع تطاير للرمال.

وفيما يخص درجات الحرارة، فستتراوح ما بين 24 إلى 28 درجة على المناطق الساحلية.

وما بين 23 إلى 32 درجة على المناطق الداخلية، ومن 31 إلى 44 درجة على المناطق الجنوبية.