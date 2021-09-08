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أخبار الجزائر

رياح قوية وأمواج تتعدى المترين بداية من صباح اليوم

بقلم زهيدة.ث
رياح قوية وأمواج تتعدى المترين بداية من صباح اليوم
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حذرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة، اليوم الأربعاء، من هبوب رياح قوية بسرعة تتراوح بين 40 و50 كلم/سا.

وحسب ذات المصلحة، فإن علو أمواج البحر يصل إلى المترين. وأكد ذات البيان أن بداية هبوب الرياح يكون من الساعة التاسعة صباحا، إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم.

أما السواحل المعنية، كل من أزفون، دلس، الجزائر العاصمة، بوهارون، تنس، مستغانم. بالإضافة إلى وهران، أرزيو، بني صاف، الغزوات و المرسى بن مهيدي.

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