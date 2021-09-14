رياح قوية وأمواج تتعدى المترين على هذه السواحل
بقلم نادية بن طاهر
أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بهبوب رياح قوية بسرعة تتعدى 50كلم/سا، مع علو أمواج يصل إلى المترين، بداية من منتصف نهار اليوم الثلاثاء، وإلى غاية منتصف الليل.
وتتمثل السواحل المعنية بهذه النشرية في كل من: مستغانم، وتنس، وبوهارون، والجزائر العاصمة، ودلس.
بالإضافة إلى سواحل أزفون، وبجاية، وجيجل، وسكيكدة، عنابة والقالة.
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