رياح قوية وأمواج تتعدى المترين على هذه السواحل

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بهبوب رياح قوية بسرعة تتعدى 50كلم/سا، مع علو أمواج يصل إلى المترين، بداية من منتصف نهار اليوم الثلاثاء، وإلى غاية منتصف الليل.

وتتمثل السواحل المعنية بهذه النشرية في كل من: مستغانم، وتنس، وبوهارون، والجزائر العاصمة، ودلس.

بالإضافة إلى سواحل أزفون، وبجاية، وجيجل، وسكيكدة، عنابة والقالة.

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