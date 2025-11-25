رياح قوية وأمواج خطيرة على هذه السواحل اليوم

أفادت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، بهبوب رياح قوية وتشكل أمواج خطيرة، على سواحل عدة ولايات من الوطن.

وحسب النشرية، وهي من المستوى الثاني باللون البرتقالي، ستهب رياح قوية على عدة سواحل.

وتتمثل السواحل المعنية في القالة، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، أزفون، دلس. الجزائر، بوهارون، تنس، مستغانم، أرزيو، وهران، بني صاف، الغزوات، ومرسى بن مهيدي.

فيما حذّر تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر، من تشكل أمواج خطيرة على عدة سواحل.

