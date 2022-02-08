رياح قوية وأمواج عاتية تتعدى 4 أمتار على هذه السواحل

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن هبوب رياح قوية اليوم الثلاثاء على السواحل الوطنية تؤدي إلى بحر هائج ومضطرب.

وحسب نشرية خاصة للأرصاد الجوية، تحذر من هبوب رياح قوية على السواحل الغربية للوطن، حيث ستتعدى سرعة الرياح 60 كلم/سا. على سواحل وهران ، أرزيو ، مستغانم ، وتنس.

كما أضافت النشرية أن الرياح المتوقعة ستكون بداية من منتصف نهار اليوم إلى غاية 21سا مساءا. مع علو أمواج يصل إلى 4 أمتار.

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رياح قوية على السواحل الشرقية تصل إلى 50 كلم/سا

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية أمس الإثنين، من هبوب رياح قوية على السواحل الشرقية تصل سرعتها إلى 50 كلم/سا.

وجاء في التنبيه أن البحر سيكون مضطربا وعلو الأمواج يصل إلى المترين إلى غاية صبيحة اليوم الثلاثاء. على سواحل القالة، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، أزفون، ودلس.

اضطراب جوي بداية من الأسبوع المقبل