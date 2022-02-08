رياح قوية وأمواج عاتية تتعدى 4 أمتار على هذه السواحل
أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن هبوب رياح قوية اليوم الثلاثاء على السواحل الوطنية تؤدي إلى بحر هائج ومضطرب.
وحسب نشرية خاصة للأرصاد الجوية، تحذر من هبوب رياح قوية على السواحل الغربية للوطن، حيث ستتعدى سرعة الرياح 60 كلم/سا. على سواحل وهران ، أرزيو ، مستغانم ، وتنس.
كما أضافت النشرية أن الرياح المتوقعة ستكون بداية من منتصف نهار اليوم إلى غاية 21سا مساءا. مع علو أمواج يصل إلى 4 أمتار.
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رياح قوية على السواحل الشرقية تصل إلى 50 كلم/سا
حذّرت مصالح الأرصاد الجوية أمس الإثنين، من هبوب رياح قوية على السواحل الشرقية تصل سرعتها إلى 50 كلم/سا.
وجاء في التنبيه أن البحر سيكون مضطربا وعلو الأمواج يصل إلى المترين إلى غاية صبيحة اليوم الثلاثاء. على سواحل القالة، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، أزفون، ودلس.
اضطراب جوي بداية من الأسبوع المقبل
أفادت النماذج الرقمية، الطويلة المدى للأرصاد الجوية، عن قدوم اضطراب جوي مصحوب بأمطار وثلوج بداية من الأسبوع المقبل. كما أشارت النماذج إلى أن أمطار وثلوج ستكون حاضرة بداية من يوم 12 إلى 14 فيفري.
ومن المرتقب أن يكون الاضطراب الجوي مرفوق بتساقط الأمطار بداية من يوم الاثنين إلى غاية يوم الاربعاء 9 فيفري. في كل من ولايات سكيكدة، عنابة، سوق اهراس.
كما ستشهد السواحل الوطنية وقرب السواحل، ضباب كثيف بداية من اليوم الأحد إلى غاية الثلاثاء. أين ستكون الرؤية رديئة .
أما بداية من السبت وإلى غايةيوم الأربعاء 16 فيفري، ستعرف المناطق الوسطى والشرقية أمطار معتبرة، قد تتعدى 50 ملم محليا. حيث تستمر لمدة ثلاثة أيام كاملة.