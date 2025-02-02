رياح قوية وأمواج عاتية تضرب هذه السواحل اليوم

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، بهبوب رياح قوية مع تشكل أمواج عالية وخطيرة على السواحل الوطنية.

وأوضح تنبيه باللون الأصفر، أن سواحل الطارف، عنابة، سكيكدة وجيجل، ستشهد هبوب رياح قوية. بداية من نهار اليوم الأحد على الساعة 22:00 إلى غاية صباح الإثنين على الساعة 06:00.

كما ستشهد سواحل ولايات الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية تشكل موجات بحرية عالية وخطيرة. وهذا بداية من اليوم الأحد على الساعة 10:00 إلى غاية صباح الإثنين على الساعة 06:00.

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