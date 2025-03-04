رياح قوية وأمواج عاتية تضرب 12 ولاية غدا الأربعاء

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، هبوب رياح قوية مع تشكل أمواج عاتية على السواحل الوطنية يوم غد الأربعاء.

وفي تنبيه لذات المصالح، حذرت من هبوب رياح قوية على ولايات الطارف، عنابة، سكيكدة و جيجل.

كما حذرت في تنبيه آخر من تشكل أمواج عاتية على ولايات سواحل الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، بومرداس، الجزائر، تنس، مستغانم، وهران، عين تموشنت وتلمسان.

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