رياح قوية وأمواج عاتية تضرب 13 ولاية اليوم

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن هبوب رياح قوية مع تشكل أمواج خطيرة على الولايات الساحلية للوطن.

وفي تنبيه لذات المصالح، حذّرت من هبوب رياح على جيجل، بجاية، بومرداس، تنس، مستغانم، وهران، عين تموشنت، وتلمسان.

كما حذرت ذات المصالح، من تشكل أمواج عاتية على ولايات الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، بومرداس، الجزائر، تيبازة. تنس، مستغانم، وهران، عين تموشنت، تلمسان.

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