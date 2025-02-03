رياح قوية وأمواج عاتية على هذه السواحل اليوم

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، بهبوب رياح قوية مع تشكل أمواج عالية وخطيرة على السواحل الوطنية.

وأوضح تنبيه باللون الأصفر، أن ولايات الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل وبجاية ستشهد اليوم الإثنين. بداية من الساعة 06:00 إلى غاية الساعة 11:00، هبوب رياح قوية.

كما ستشهد سواحل الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، بومرداس، وهران، عين تموشنت وتلمسان، تشكل أمواج بحرية خطيرة، بداية من اليوم الإثنين على الساعة 03:00 إلى غاية يوم غد الثلاثاء على الساعة 06:00.

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