رياح قوية وأمواج عاتية على هذه السواحل بداية من اليوم

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن هبوب رياح قوية وتشكل أمواج جد عالية على السواحل الوطنية بداية من مساء اليوم الأربعاء.

وحذّرت المصالح ذاتها، في نشرية خاصة، من أمواج قد تصل أحيانا مرتين الارتفاع المرتقب على الشواطئ الواقعة بين المرسى (ولاية الجزائر)، دلس، تيقزيرت، أزفون، وتيشي. بداية من اليوم الأربعاء على الساعة السادسة مساء (18:00) إلى غاية يوم غد الخميس على الساعة السادسة صباحًا (6:00)، إذ يصل ارتفاع الأمواج إلى 1.5 متر.

كما حذّرت من أمواج عالية على سواحل تيشي، كاب بوقارون، شطايبی، سیدی سالم، كاب رو “الطارف”. بداية من اليوم الأربعاء على الساعة 18:00 إلى غاية يوم غد الخميس على الساعة 12:00.

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