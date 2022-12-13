رياح قوية وأمواج عالية بداية من الصبيحة

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، من هبوب رياح قوية ، وأمواج عاليةبداية من الصبيحة. كما أفاد تنبيه من المستوى الأول، أن الرياح مرتقبة إلى غاية الثالثة مصباحا من صباح يوم الأربعاء.

في حين، ذكرت المصلحة ذاتها، أن الولايات المعنية بالرياح هي كل من العاصمة، تيبازة، الشلف، مستغان. إضافة إلى عنابة، سكيكدة، بومرداس، وهران.

ومن جهة أخرى، أفادت النماذج الرقمية للرصد الجوي، أن العديد من ولايات الوطن ستشهد أمطار رعدية غزيرة بداية من الخميس المقبل. كما أشارت النشرية الجوية اليومية لقناة النهار، إلى أن الأمطار الرعدية ستتراوح بين 30 و40 ملم محليا، وتصل إلى 50 ملم محليا.

في حين، ذكرت النماذج الرقمية ذاتها، أن الولايات المعنية بالأمطار هي كل من سيدي بلعباس، تلمسان، معسكر، مستغانم، تيارت البليدة. إضافة إلى العاصمة، سعيدة، الشلف، البويرة، تيزي وزو، بسكرة، باتنة، سطيف، جيجل وبجاية.

وبالمقابل، سيكون الطقس بداية من اليوم الاثنين، وإلى غاية ليلة الأربعاء، مستقر على أغلب المناطق الشمالية للوطن.

أما البحر فسيكون من قليل الاضطراب إلى مضطرب، وسرعة الرياح تصل إلى 50 كلم/سا في الوسطى و60 كلم/سا في الغربية. بأمواج عالية يصل علوها إلى 3 أمتار.

كما ستكون الأمطار معتدلة الى غزيرة في جميع أنحاء التراب الوطني خلال فصل الشتاء. حسبما تشير اليه التوقعات الموسمية للديوان الوطني للأرصاد الجوية، التي تبين أن شتاء هذا العام قد يشهد فترات من الأمطار الغزيرة.