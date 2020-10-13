رياح قوية وأمواج عالية تصل إلى 5 أمتار على السواحل الوطنية

حذرت مصالح الأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية تؤدي إلى تشكل أمواج عالية على السواحل الوطنية اليوم الثلاثاء.

وحسب تنبيه بحري لذات المصالح، يفيد بهبوب رياح قوية تتعدى سرعتها 60 كلم/سا.

وأضاف التنبيه، أن الرياح سيؤدي إلى تشكل أمواج عالية على السواحل الشرقية والوسطى تصل إلى 4 أمتار.

ويتعلق الأمر بسواحل عنابة، القالة، سكيكدة، جيجل، بجاية، أزفون، دلس والجزائر العاصمة، وتستمر إلى غاية السادسة مساء.

كما حذرت ذات المصالح من هبوب رياح قوية بسرعة 60 كلم/سا تؤدي إلى تشكل أمواج عالية تصل إلى 4 أمتار على السواحل الغربية.

كما أن الرياح متوقعة بداية من الساعة التاسعة من صبيحة الغد الأربعاء وتستمر إلى غاية التاسعة ليلا.

ويتعلق الأمر لسواحل مرسى بن مهيدي، الغزوات،مستغانم، تنس، أرزيو، وهران وبني صاف.