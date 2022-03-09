رياح قوية وأمواج عالية تصل المترين في هذه السواحل

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية اليوم في تنبيه بحري من هبوب رياح قوية بسرعة تصل إلى 50 كلم في الساعة.

وأضاف نفس المصدر أن علو الأمواج سيصل إلى 2 متر بداية من الساعة 18:00 من مساء اليوم إلى غاية فجر يوم غد الخميس.

أما السواحل المعنية: مرسى بن مهيدي، الغزوات، بني صاف، وهران، أرزيو، مستغانم وتنس.

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وفي تنبيه ثان حذّرت ذات المصالح من هبوب رياح قوية بالمناطق الجنوبية تصل سرعتها إلى 50 كلم في الساعة.

وجاء في ذات التنبيه أن الرياح ستكون مرفوقة بتطاير زوابع رملية بداية من التاسعة صباحا إلى غاية السادسة مساء.

أما الولايات المعنية: تمنراست، جانت، إن قزام، برج باجي مختار، أدرار، تيميمون وإن صالح.

حذرت نشرية خاصة من هبوب رياح قوية الجمعة على السواحل الوطنية تصل سرعتها إلى 60 كلم/سا.

كما أشارت النشرية، إلى أن البحر سيكون هائج، مع علو أمواج يصل لـ 3 أمتار إلى غاية فجر يوم غد السبت.

وستخص الرياح سواحل بجاية ،أزفون، دلس، الجزائر العاصة، بوهارون، تنس. بالإضافة كذلك إلى مستغانم، أرزيو، وهران، بني صاف، الغزوات و مرسى بن مهيدي.

نبّه، الديوان الوطني للأرصاد الجوية، أمس الخميس، من هبوب رياح قوية على بعض السواحل الوطنية. وأضاف التنبيه، أن الرياح ستؤدي إلى ارتفاع أمواج البحر إلى 3 أمتار من الثالثة بعد الزوال إلى غاية الثالثة فجر يوم الجمعة.