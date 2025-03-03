رياح قوية وأمواج عالية تضرب 13 ولاية اليوم!

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن هبوب رياح قوية مع تشكل أمواج عاتية على السواحل الوطنية اليوم الإثنين.

وفي تنبيه لذات المصالح، حذرت من هبوب رياح قوية على ولايات الطارف، عنابة، سكيكدة و جيجل.

كما حذرت في تنبيه آخر من تشكل أمواج عاتية على ولايات سكيكدة، جيجل، بجاية، بومرداس، الجزائر، تيبازة، تنس، مستغانم، وهران، عين تموشنت، تلمسان.

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