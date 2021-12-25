رياح قوية وأمواج عالية على هذه السواحل

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، من هبوب رياح قوية وأمواج عالية على بعض السواحل الوطنية. كما أشارت المصلحة ذاتها، إلى أن الاضطراب الجوي سيكون بداية من الساعة السادسة مساء الى غاية الثالثة من فجر يوم غد الأحد.

في حين ذكر الديوان الوطني، أن السواحل المعنية بالرياح، هي كل من بوهارون، تنس، مستغانم، أرزيو، وهران، بني صاف.

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، أن الولايات الغربية ستشهد قدوم إضطراب جوي سريع النشاط. كما أن المناطق الشمالية ستعرف اضطرابا بداية من الأحد المقبل.

كما تشير النماذج الرقمية، أن بداية من الأحد ستعرف المناطق الشمالية، تساقط أمطار 50 ملم محليا تستمر إلى يوم الاثنين. أما الجنوب الغربي، على غرار، بشار وتندوف ستشهد تساقط بعض الأمطار المتفرقة وستكون مستقرة على العموم.

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وشهدت الجزائر، خلال الأشهر الماضية، تساقط أمطار غزيرة على عديد ولايات الوطن. كما أدت هذه الأمطار الى كوارث وخسائر مادية وبشرية كبيرة.

سجلت مصالح الحماية المدنية خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عدة تدخلات على إثر التقلبات الجوية التي شهدتها عدة ولايات من الوطن.

حيث سجلت ببلدية الأبيار بالعاصمة إنهيار جزئي لجدار خارجي لمسكن فردي بشارع نسيبة مالك دون تسجيل خسائر بشرية. كما إنهار سقف من الترنيت لبناء قصديري على سيارة بالمكان المسمى حوش فارتينو بسيدي عبد الله.

وببلدية باب الواد سجلت الحماية المدنية إنهيار جزئي لسقف من الترنيت لبنايتين قصديريتان بالحي القصديري جايس. دون تسجيل خسائر بشريه. كماحذرت ذات المصالح من خطر إنجراف التربة بالحي القصديري في بلدية بوزريعة.

وبولاية سكيكدة، سجلت سقوط شجرة على سيارتين سياحيتين ببلدية عزابة، دون تسجيل خسائر بشرية.

كما شهدت بلدية الناظور بولاية تيبازة، سقوط شجرتين في الطريق الوطني رقم 11 مدخل بلـدية القليعة. يث سقطت شجرة على سيارة في حي بودومة، وشجرة أخرى سقطت على خيط كهربائي بـمزرعة فليسي دون تسجيل خسائر بشرية.