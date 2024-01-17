رياح قوية وأمواج عالية على هذه السواحل

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، بتسجيل هبوب رياح قوية وأمواج عالية على طول الشريط الساحلي للوطن، طيلة نهار اليوم الأربعاء.

وأوضحت ذات المصالح، أن البحر سيكون مضطربا على طول الشريط الساحلي للوطن باستثناء سواحل أرزيو، بني صاف. وهران، الغزوات ومرسى بن مهيدي بالسواحل الغربية للوطن والتي يكون فيها البحر مستقر.

كما حذرت مصالح الأرصاد الجوية، من أمواج خطيرة ورياح قوية والتي ستميز السواحل الوسطى والشرقية والوسطى الغربية وتكون أكثر خطورة بالسواحل الوسطى.

ومن المتوقع أن تتراوح سرعة الرياح بين 60-80 كلم/سا ، على كل من ولاية الجزائر، تيبازة، الشلف، بومرداس. وهذا ابتدءا من اليوم على الساعة 12 سا00د وتستمر إلى غاية يوم غد الخميس على الساعة 03 سا 00 د، حسب نشرية للأرصاد الجوية.

وأفادت نشرية ثانية لذات المصالح بهبوب رياح قوية غربية تتراوح سرعتها من 50-70 كلم/سا ، ابتدءاً من اليوم على الساعة 18 سا00د وتستمر إلى غاية يوم غد الخميس على الساعة 03 سا 00 د.

أما الولايات المعنية بهذه النشرية فهي: تيزي وزو، جيجل وبجاية.

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