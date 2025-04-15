رياح قوية وأمواج عالية على هذه السواحل

أعلنت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، عن هبوب رياح قوية وتشكل أمواج عالية على السواحل الوطنية اليوم الثلاثاء.

وفي تنبيه لها حذّرت ذات المصالح، من هبوب رياح قوية على سواحل تيبازة، تنس، مستغانم، وهران، عين تموشنت. تلمسان وتشكل أمواج عالية وخطيرة على سواحل وهران، عين تموشنت، تلمسان.

وحسب تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر، تتشكل أمواج عالية وخطيرة على سواحل الطارف، عنابة، سكيكدة. جيجل، بجاية، بومرداس، الجزائر، تيبازة، تنس، مستغانم ووهران.

كما ستشهد سواحل بومرداس، الجزائر وتيبازة هبوب رياح قوية اليوم.

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