رياح قوية وأمواج عالية على هذه السواحل

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، في تنبيه بحري، من هبوب رياح قوية تتعدى 50 كلم على بعض السواحل الوطنية. لكن في المقابل، فإن الرياح ستؤدي إلى ارتفاع أمواج البحر يصل إلى المترين.

ومن المتوقع أن تبدأ رياح، من الساعة السادسة صباحا إلى غاية الثالثة من فجر يوم الأربعاء. وعن السواحل المعنية، هي كل من القالة، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، بوهارون، تنس، مستغانم.

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ومن ناحية أخرى، حذّرت مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه لها، من إستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة. وجاء في التنبيه أن الولايات المعنية هي كل من عنابة والطارف.

وتتعدى كمية الأمطار 30 ملم محليا الأمطار. حيث ستستمر في التساقط إلى غاية منتصف نهار اليوم الثلاثاء.

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وفي تنبيه ثان، أن مصالح الأرصاد الجوية حذّرت من تساقط أمطار رعدية غزيرة مرفوقة بحبات البرد. والولايات المعنية هي كل من تلمسان، سيدي بلعباس، الأغواط، تيارت، البيض، سعيدة، النعامة، معسكر وبشار.

وحسب ذات المصدر، فإن الأمطار متوقعة خلال منتصف نهار اليوم الثلاثاء إلى غاية فجر يوم غد الأربعاء.

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خسائر كبيرة خلفتها سيول الأمطار في عديد الولايات

لكن بالمقابل، تسببت الأمطار المتساقطة بغزارة خلال الأيام الماضية، في حدوث سيول وفيضانات أدت إلى فقدان 3 أشخاص وخسائر مادية معتبرة.

وبالتالي فإن كمية الأمطار المتساقطة كانت فوق معدلها حيث سجلت على بلدية درارية حوالي 144 ملم. الذي يعتبر رقم قياسي أكثر من تلك المسجلة في بوزريعة خلال فيضانات باب الوادي سنة 2001 والتي بلغت 132 ملم. بالإضافة إلى عين البنيان 126 ملم. بابا حسن 100 ملم. القبة 88 ملم.

وسجلت خروبة 76 ملم، تافورة 64 ملم، برج الكيفان 63 ملم، بالإضافة إلى باب الزوار 41 ملم، رويبة 28 ملم، عين طاية 23 ملم.

لكن في المقابل، تم تسجيل معدلات تساقط كبيرة بالمناطق الغربية للعاصمة مقارنة بالشرقية. وفور تلقي النجدة تم تسخير مجهودات من طرف الحماية المدنية، أسروت، الاشغال العمومية والموارد المائية مجندة لمواجهة التقلبات الجوية.

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