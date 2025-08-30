رياح قوية وأمواج عالية على هذه السواحل اليوم

أصدر الديوان الوطني للأرصاد الجوية تنبيهًا مهمًا بخصوص حالة البحر، حيث حذّر من هبوب رياح قوية وأمواج عالية على طول الشريط الساحلي الممتد من بني صاف إلى عنابة وسكيكدة.

وتبدأ صلاحية التنبيه، صباح اليوم، ومن المتوقع أن تستمر حتى الساعة التاسعة ليلاً، مما يستدعي الحذر خاصةً للمصطافين والصيادين.

من جهة أخرى، أصدر الديوان نشرية أخرى تتعلق بحالة الطقس، تخص رعود مرتقبة على عدة ولايات، وهي تبسة، خنشلة، وبرج باجي مختار. يبدأ سريان هذا التنبيه من الساعة الثالثة بعد الظهر ويستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

وفي تحذير آخر، أفادت النشرية بتشكل زوابع رملية في ولايات الوادي، تقرت، إن قزام، وبرج باجي مختار. وذلك منذ الساعة السابعة صباحًا ومن المتوقع أن تستمر حتى منتصف نهار اليوم.