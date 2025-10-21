إعــــلانات
رياح قوية وأمواج عالية على هذه السواحل

بقلم عايدة.ع
  • 28
  • 0

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بهبوب رياح قوية وتشكل أمواج عالية وخطيرة على طول الشريط الساحلي، طيلة نهار اليوم الثلاثاء.

وحذر تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر، من بهبوب رياح قوية وتشكل أمواج عالية وخطيرة على سواحل القالة، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، أزفون، دلس، الجزائر، بوهارون، تنس، مستغانم، أرزيو، وهران، بني صاف، الغزوات، مرسى بن مهيدي، تنس ومستغانم.

