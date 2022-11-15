رياح قوية وأمواج عالية في هذه السواحل

حذرت، مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، من هبوب رياح تصل إلى 70 كلم/سا وأمواج عالية، على طول الشريط الساحلي. كما أوضح تنبيه من الأول والثاني، أن الرياح مرتقبة بداية من منتصف النهار على غاية الثالثة من فجر الأربعاء.

في حين، ذكرت المصلحة ذاتها، أن السواحل المعنية بالرياح والامواج العالية، هي كل من مرسى بن مهيدي، الغزوات، بني صاف. إضافة إلى وهران، أرزيو، مستغانم، تنس، بوهارون، الجزائر، دلس، أزفون، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، القالة.

وأفادت النشرية الجوية اليومية ، أنه بداية من يوم الأربعاء المقبل سيكون تساقط أمطار وسلسلة من الاضطرابات الجوية. وحسب خريطة الأمطار ، فبداية من يوم غد الاثنين إلى الأربعاء سيكون استقرار وصفاء على أغلب ولايات الوطن يومي الاثنين والثلاثاء.

كما أشارت النشرية الجوية التي تبث على قناة النهار،أن يوم الأربعاء سيدخل اضطراب جوي نوعا ما ضعيف إلى متوسط النشاط. بكميات جد ضعيفة حوالي من 10 إلى 20 ملم. حيث ستميز المناطق الوسطى و الشرقية والغربية. على غرار سيدي بلعباس، معسكر، سعيدة، تيارت، وهران، مستغانم، تيبازة، العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، البليدة، المدية، البويرة.

و حسب النماذج طويلة المدى فبداية من الأربعاء إلى الخميس سيكون هناك تغيير في الوضعية الجوية سلسلة من الأمطار أكثر غزارة. وهذا على أغلب المناطق الشمالية والغربية والوسطى والشرقية. حيث ستصل إلى 40 ملم محليا. و خلال يوم السبت تتعدى 50 ملم محليا و هذا على اغلب المناطق الشمالية للوطن. على غرار عنابة، سكيكدة، قسنطينة، سوق اهراس، سطيف، بجاية، البويرة، العاصمة، البليدة، المدية، الشلف، تيارت، معسكر، سيدي بلعباس،وهران، سعيدة، وتلمسان.

في حين، ذكرت النشرية الجوية، أن الأسبوع المقبل سيشهد تساقط أمطار رعدية على أغلب المناطق الشمالية للوطن. حيث ستتراوح بين 40 الى 50 ملم محليا.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، بداية من يوم غد الاثنين، وإلى غاية الأربعاء، تكون الأجواء باردة، ودرجات حرارة جد . و هذا على اغلب المناطق الشمالية منطقة الواحات تمنراست.