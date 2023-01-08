رياح قوية وأمواج عالية في هذه السواحل

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأحد في نشرية خاصة، من هبوب رياح قوية وأمواج عالي في العديد من السواحل. كما أوضحت الأرصاد الجوية، أن الرياح القوية مرتقبة إلى غاية الثالثة من فجر الاثنين.

في حين، أشارت النشرية الخاصة، إلى أن السواحل المعنية بالرياح والأمواج العالية هي كل من بني صاف، وهران، أرزيو، مستغانم. تنس، بوهارون، العاصمة، دلس، أزفون، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، القالة.

;أفادت النماذج الرقمية للأرصاد الجوية، السبت، عن تساقط أمطار، بداية الأحد إلى غاية الثلاثاء.

كما أوضح المصدر،أن الولايات المعنية بالأمطار بداية من الاثنين هي كل من سعيدة، تيارت، غليزان، وهران، الشلف. وتنتقل مساء، إلى العاصمة، البليدة، تيزي وزو، الطارف، بومرداس، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة. وتستمر الأمطار بالتساقط يوم الثلاثاء.

أما درجات الحرارة، فإن الأجواء ستكون جد باردة في الفترة الليلية من -2 إلى -5 والداخلية وشمال الجنوب. وخلال الظهيرة، ستعرف ارتفاعا عن معدلها الفصلي، من 18 إلى 28 درجة في المناطق الغربية والوسطى والداخلية. وفي الجنوب ستتراوح درجات الحرارة بين 20 إلى 30 درجة كأقصى حد.

وبخصوص حالة البحر، فسيكون مضطرب إلى هائج ابتداء من يوم الأحد الغربية والوسطى. ويوم الاثنين والثلاثاء فسيكون هائج على طول الشريط الساحلي بسرعة رياح تصل إلى 60 كلم وعلو أمواج تصل لـ6 أمتار.

وقالت هوارية بن رقطة، المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن الوضعية الجوية التي تعيشها الجزائر تصنف بغير العادية. نظرا لاختلاف الكتل الهوائية والمستويات العليا للغلاف الجوي.