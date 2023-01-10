رياح قوية وأمواج عالية في هذه السواحل

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، من هبوب رياح قوية وأمواج عالية على طول الشريط الساحلي. كما أوضحت المصلحة في تنبيه لها باللون الأصفر إلى البرتقالي، أن الرياح مرتقبة بداية من السادسة صباحا إلى غاية فجر الأربعاء.

في حين، ذكرت المصلحة ذاتها، أن السواحل المعنية هي كل من بني صاف، وهران، أرزيو، مستغانم، تنس، بوهارون، العاصمة. إضافة إلى دلس، أزفون، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف، القالة.

وقالت هوارية بن رقطة، المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن الوضعية الجوية التي تعيشها الجزائر تصنف بغير العادية. نظرا لاختلاف الكتل الهوائية والمستويات العليا للغلاف الجوي.

وأشارت بن رقطة في إتصال مع “النهار”، أن مصالح الأرصاد الجوية تصنّف الفصول عن طريق تقسيم الفصول عبر محطات الرصد الجوي المتواجدة عبر التراب الوطني. وهي التي تمثل المناخ. مشيرة إلى أن فصل الخريف هذه السنة كان في البداية ماطر محليا، غير انه كان جافا في المناطق الغربية. لذا تم تصنيفه بالجاف.

أما فصل الشتاء هذه السنة فهو غير عادي في بدايته من خلال انعدام الأمطار. وحتى درجات الحرارة القصوى التي كانت فوق معدلها الفصلي بكثير والتي وصلت إلى 27 درجة على بعض الولايات الغربية. وهذا راجع -حسب ذات المتحدثة- إلى استقرار المستويات العليا للغلاف الجوي واستقرار لمرتفع ضغط جوي وكتلة هوائية ساخنة سيطرت على حوض البحر المتوسط والمناطق الشمالية.

بالإضافة كذلك إلى توازن في المستويات السفلى للغلاف الجوي من خلال مرتفع سفلي آخر. مؤكدة أن الشيء غير العادي هو استمرار المرتفع الجوي ماجعل الوضعيات الجوية ثابتة لا تتغير. حيث كانت الكتل الهوائية ساخنة في الظهيرة وفي الصبيحة عادية.