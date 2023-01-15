رياح قوية وأمواج عالية في هذه السواحل

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من هبوب رياح قوية وأمواج عالية، على طول الشريط الساحلي.

كما أشار تنبيه المصلحة ذاتها، إلى أن الرياح مرتقبة من الساعة السادسة مساء إلى غاية فجر يوم الاثنين.

وافادت النماذج الرقمية للأرصاد الجوية، أن بداية من يوم الاثنين ستشهد المناطق الشمالية، تساقط أمطار متفرقة. وهذا على كل من ولايات وهران، غليزان، الشلف، البليدة، العاصمة، تيبازة، بومرداس، تيزي وزو، سيدي بلعباس، سعيدة.

كما ستستمر هذه الأمطار إلى غاية يوم الثلاثاء، على أغلب المناطق الشمالية للبلاد. أما يوم غد الأحد فالأجواء غائمة ببعض السحب من النوع العالي.

وبخصوص توقعات طويلة المدى، فلحد الساعة تبقى النماذج الرقمية على حالها. حيث ستشهد بداية من 18 إلى غاية 21 جانفي منخفض قوي محمل بأمطار غزيرة وثلوج وأجواء باردة جدا. ليعود المرتفع الجوي بداية من 23 جانفي إلى الجهة الغربية.

وأشارت النماذج الرقمية الطويلة المدى دخول منخفض جد قوي للضغط الجوي، محمل بأمطار رعدية غزيرة وثلوج كثيفة. وحسب النماذج ذاتها، فإن المنخفض سيدخل بداية من منتصف جانفي الجاري.

كما أوضحت الأرصاد الجوية، أن بداية من يوم غد وإلى غاية يوم السبت، ستكون الأجواء غائمة السحب السفلى وبعض الأمطار. وهذا في أغلب المناطق الشمالية على غرار العاصمة، البليدة، الشلف، تيزي وزو، بومرداس، بجاية، جيجل، سكيكدة. إضافة إلى الأغواط، أفلو، أولاد جلال، بسكرة.