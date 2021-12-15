رياح قوية وأمواج عالية في هذه السواحل

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، من هبوب رياح قوية، وأمواج عالية في بعض السواحل الوطنية. كما أضافت المصلحة ذاتها، أن الرياح ستكون بداية من الساعة السادسة صباحا الى غاية الثالثة من فجر الخميس.

أما السواحل المعنية، فذكر تنبيه من المستوى الأول، كل من مستغانم، ارزيو، وهران، بني صاف، الغزوات، مرسى بن مهيدي.

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وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية عودة الإستقرار و الصفاء على كافة الولايات الشمالية للوطن بداية إلى غاية يوم الأربعاء المقبل.

وحسب النماذج الرقمية للأرصاد الجوية، فهناك مرتفع للضغط الجوي على شمال البحر الأبيض المتوسط يؤدي إلى استقرار وصفاء في الطقس على كافة الولايات الشمالية للوطن إلى غاية يوم الأربعاء المقبل.

وأوضحت ذات المصالح، أن الأجواء ستكون صافية بعد انقشاع ضباب الصبيحة والسحب السفلى، غير أن الأجواء ستبقى باردة بسبب تساقط بعض الثلوج على المرتفعات الداخلية للوطن.

أما عن درجات الحرارة الدنيا فستبقى تحت الصفر لتتراوح مابين -4 إلى 0 درجة على الولايات الداخلية وشمال الصحراء. و8 درجات بالولايات الساحلية. أما خلال الظهيرة فتتراوح مابين 10 إلى 18 درجة على المناطق الداخلية ومن 12 إلى 22 درجة على الولايات الساحلية. في حين ستتراوح مابين 22 إلى 30 درجة بالجنوب.

أما عن حالة البحر، فسيبقى هائجا بسبب هبوب رياح قوية تتعدى 60 كلم على السواحل الشرقية للوطن، أين سيتعدى علو الأمواج 4 أمتار. في حين سيكون البحر قليل الإضطراب على السواحل الوسطى والغربية.

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