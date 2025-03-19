رياح قوية وأمواج عالية في هذه السواحل اليوم

أعلن الديوان الوطني للأرصاد الجوية، عن هبوب رياح قوية وتشكل أمواج عالية بالسواحل الوسطى والغربية للوطن نهار اليوم الأربعاء.

وفي تنبيه لها حذرت ذات المصالح، من هبوب رياح قوية على سواحل تنس، مستغانم، وهران، عين تموشنت وتلمسان.

كما أوضح المصدر نفسه، أن سواحل الطارف، عنبة، سكيكدة، جيجل، بجاية، بومرداس، الجزائر، تيبازة، تنس. مستغانم، وهران، عين تموشنت وتلمسان، ستشهد تشكل أمواج عالية وخطيرة اليوم.

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