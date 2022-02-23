رياح قوية وأمواج عالية في هذه السواحل الوطنية

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، من هبوب رياح قوية على العديد من السواحل الوطنية. كما أشار الديوان إلى أنها ستؤدي إلى ارتفاع أمواج البحر إلى 3 أمتار من السادسة صباحا الى الثالثة فجر الخميس.

في حين، ذكرت المصلحة ذاتها، في تنبيه لها من المستوى الأول، ان السواحل المعنية بالرياح هي كل من مستغانم، تنس. إضافة إلى بوهارون،العاصمة، دلس، أزفون، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، القالة.

كما نبه الديوان في تنبيه آخر من زوابع رملية على ولاية برج باجي مختار. وهذا بداية من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية السادسة مساء.

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في حين شهدت، أمس الثلاثاء، السواحل الوطنية، هبوب رياح قوية، تعدت سرعتها 90 كلم/سا. كما أدت الرياح إلى ارتفاع علو أمواج البحر إلى 4 أمتار لغاية التاسعة ليلا.

كما أشارت النشرية، إلى أن الرياح ستخص سواحل جيجل، سكيكدة، عنابة، القالة، الجزائر العاصمة، تنس، بوهارون، دلس، أزفون، وبجاية.

وقالت المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية هوارية بن رقطة، أنه من المبكر حاليا الحديث عن الجفاف بسبب قلة تساقط الأمطار.

وأضافت هوارية بن رقطة، أن الإستقرار الذي تعرفه الوضعية الجوية منذ أيام يعود إلى مرتفع للصغط الجوي بكثافة على شمال البحر المتوسط. والذي كان حاجزا ساهم في منع التسربات والهواء البارد من الدخول خاصة على المناطق الغربية والوسطى. والتي شهدت أيضا نقصا كبيرا بسبب مرتفع للضغط الجوي الذي كان قويا.

أما بخصوص انعدام وشح تساقط الأمطار. أكدت هوارية بن رقطة، أنه من المبكر الحديث حاليا عن الجفاف، مشيرة إلى ان هناك نوعين من الجفاف الفلاحي وجفاف الأرصاد الجوية. أين كشفت ذات المتحدثة، أن الجزائر عرفت أياما ماطرة في بعض الولايات تقابلها أيام مستقرة في مناطق أخرى. وعلى سبيل المثال لا الحصر عرفت المناطق الشرقية للوطن خلال شهر نوفمبر الفارط تساقطات مطرية أكبر من المناطق الوسطى والغربية.