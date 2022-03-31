رياح قوية وأمواج عالية في هذه السواحل

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، من هبوب رياح قوية وأمواج عالية في طول الشريط الساحلي. كما أشارت المصلحة، إلى أن الرياح مرتقبة بداية من الساعة السادسة صباحا إلى غاية الثالثة من فجر الجمعة.

في حين، ذكر التنبيه، أن السواحل المعنية بالرياح والأمواج العالية هي كل من المرسى بن مهيدي، الغزوات، بني صاف. إضافة إلى وهران، أرزيو، مستغانم، تنس، بوهارون، العاصمة، دلس، أزفون، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، القالة.

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وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء خلال الأيام الأولى من الشهر الفضيل من صافية إلى مغشاة بسحب عابرة محملة بأمطار متفرقة. مع درجات حرارة فصلية لن تتعدى 22 درجة على الولايات الشمالية.

وقالت هوارية بن رقطة المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية “للنهار”، أن توقعات الطقس يوم الجمعة ليلة الشك لتحري هلال رمضان، ستكون الأجواء بها غائمة على المناطق الغربية والوسطى خاصة الساحلية منها مرفوقة بزخات من الأمطار لتزول تدريجيا أواخر الليل.

بينما على المناطق الشرقية، تتوقع ذات المصالح أن تكون غائمة بسحب كثيفة. مع أمطار تكون أحيانا رعدية أواخر الليل. في حين ستكون الأجواء بالمناطق الجنوبية مستقرة مع بعض السحب من النوع العالي.

وأشارت ذات المتحدثة، أن توقعات الطقس المرتقبة يوم السبت ستتحسن على المناطق الشمالية بعد انقشاع السحب السفلى. مع بعض السحب العابرة وأمطار متفرقة على المناطق الشرقية.

درجات الحرارة ستتراوح مابين 14 و 20 درجة على الولايات الساحلية والداخلية . ومن 24 إلى 30 درجة بالجنوب.