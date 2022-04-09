رياح قوية وأمواج عالية في هذه السواحل

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، من هبوب رياح قوية على طول الشريط الساحلي. كما أشارت المصلحة ذاتها، إلى أن هذه الرياح ستؤدي الى اضطراب حالة البحر.

في حين، ذكر تنبيه الديوان من المستوى الأول، أن السواحل المعنية هي كل من مرسى بن مهيدي، بني صاف، وهران. إضافة إلى أرزيو، مستغانم، تنس، بوهارون، العاصمة، دلس، أزفون، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، القالة. كما أشار إلى أن الرياح مرتقبة من السادسة صباحا الى غاية الثالثة من فجر يوم الأحد.