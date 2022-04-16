رياح قوية وأمواج عالية في هذه السواحل

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، من هبوب رياح قوية قد تصل إلى 50 كلم/سا. كما أشارت المصلحة ذاتها، أن الرياح ستؤدي الى اضطراب حالة البحر وارتفاع الأمواج.

في حين، ذكر تنبيه الديوان، أن السواحل المعنية بالرياح هي كل من أزفون، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة القالة. كما توقعت النشرية، أن الاضطراب سيكون بداية من منتصف النهار الى غاية الثالثة من فجر الأحد.

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وتسببت الأمطار المتساقطة على عديد ولايات الوطن في الساعات الأخيرة في تزايد منسوب المياه عبر عدد من الطرق وخصوصا بالولايات الغربية مما أدى إلى تذبذب حركة المرور على مستوى بعض البلديات.

وقال رئيس مكتب التنسيق المروري بالقيادة العامة للدرك الوطني الرائد سمير بوشحيط للإذاعة الوطنية”إن الولايات التي شهدت ارتفاعا في منسوب المياه عبر الطرق هي تيارت ومعسكر وباتنة، بينما ساد الضباب الكثيف بعض المناطق بكل من ولايتي عين الدفلى وبومرداس وذلك على مستوى الطريق السيار شرق- غرب”.

وأضاف سمير بوشحيط أن معظم الطرق الوطنية مفتوحة أمام حركة المرور ماعدا بعض المقاطع التي تشهد ارتفاعا في منسوب المياه.

كما عرف منسوب مياه السدود بولاية عين الدفلى انتعاشا ملحوظا في الفترة الاخيرة. اين بلغت نسبة الارتفاع في منسوب مياه السدود الخمسة 19,5%.

وهذا بعد كميات التساقطات المعتبرة التي شهدتها مناطق الولاية بين شهري مارس وافريل الجاري.

وحسب مدير قطاع الموارد المائية بالولاية فإن الكمية المسجلة وصلت الى 45,6 مليون م3 بسد سيدي امحمد بن طيبة ببلدية عريب.