رياح قوية وأمواج عالية في هذه المناطق

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، من هبوب رياح قوية تصل إلى 50 كلم /سا في بعص الولايات الشمالية. كما أوضح التنبيه ذاته، أن الرياح مرتقبة إلى غاية الساعة التاسعة ليلا.

أما الولايات المعنية بالرياح، فهي كل من العاصمة، تيبازة، الشلف، مستغانم، بومرداس، وهران.

في تنبيه بحري، حذرت المصلحة ذاتها، من هبوب رياح قوية وأمواج عالية على طول الشريط الساحلي خاصة الوسطى.

كما ذكر التنبيه، أن الرياح ستصل سرعتها إلى 70 كلم/سا في السواحل الوسطى و50 كلم/سا في الشرقية وأقصى الغربية. أما الأمواج فسيصل علوها إلى 5 أمتار.

وحسب النماذج طويلة المدى فبداية من الخميس سيكون هناك تغيير في الوضعية الجوية سلسلة من الأمطار أكثر غزارة. وهذا على أغلب المناطق الشمالية والغربية والوسطى والشرقية. حيث ستصل إلى 40 ملم محليا. وخلال يوم السبت تتعدى 50 ملم محليا وهذا على اغلب المناطق الشمالية للوطن. على غرار عنابة، سكيكدة، قسنطينة، سوق اهراس، سطيف، بجاية، البويرة، العاصمة، البليدة، المدية، الشلف، تيارت، معسكر، سيدي بلعباس،وهران، سعيدة، وتلمسان.

في حين، ذكرت النشرية الجوية، أن الأسبوع المقبل سيشهد تساقط أمطار رعدية على أغلب المناطق الشمالية للوطن. حيث ستتراوح بين 40 الى 50 ملم محليا.

وشهدت، أمس الأربعاء، العديد من ولايات الوطن، تساقط أمطار نوعا ما غزيرة. كما عرفت السواحل هبوب رياح قوية وصلت سرعتها إلى 70 كلم/سا. وأمواج بلغ علوها الـ5 أمتار.