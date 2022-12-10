رياح قوية وأمواج عالية في هذه المناطق

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، في تنبيه لها من هبوب رياح قوية، تصل سرعتها إلى 60 كلم/سا. وهذا بداية من الساعة التاسعة من صبيحة اليوم السبت إلى غاية الساعة السادسة مساء.

أما الولايات المعنية بالرياح القوية، فهي كل من تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو. إضافة إلى بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف.

كما أفادت الأرصاد الجوية، في نشرية خاصة، أن رياح قوية وأمواج عالية سيشهدها طول الشريط الساحلي. وهذا إلى غاية الثالثة صباحا من يوم الأحد.

وحذرت مصالح الأرصاد الجوية، في تنبيه لها، صبيحة اليوم السبت، من تساقط أمطار رعدية على 25 ولاية من ولايات الوطن.

في حين، يخص التنبيه كل من الولايات الآتية، الجزائر العاصمة، سوق أهراس، تيبازة، تيسمسيلت، برج بوعريريج، غليزان. إضافة إلى بجاية، تيارت، ميلة، قالمة، تيزي وزو. وكذا الشلف، مستغانم، عنابة، سطيف، قسنطينة، سكيكدة، جيجل، عين الدفلى، المدية، الطارف. وبومرداس، البويرة، معسكر والبليدة.

وحسب ذات التنبيه، الأمطار متوقعة بداية من الساعة التاسعة من صبيحة اليوم السبت إلى غاية الساعة التاسعة ليلا.

كما ستنتقل الأمطار تدريجيا إلى الولايات الوسطى، صبيحة يوم السبت إلى الولايات الشرقية. حيث ستكون الأمطار غزيرة وأكثر اعتبارا على ولايات الجزائر العاصمة، البليدة، بومرداس، المدية، الشلف. بالإضافة كذلك إلى ولايات مستغانم، معسكر، سيدي بلعباس، الاغواط، تيارت، الجلفة، بسكرة، باتنة، الوادي، وتقرت، سطيف، سكيكدة، عنابة، قسنطينة، تبسة، باتنة، حيث ستتعدى كمية الأمطار المتساقطة 50 ملم وستستمر في التساقط الأسبوع المقبل.