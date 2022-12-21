حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، من هبوب رياح قوية وأمواج عالية، على السواحل الوسطى والشرقية.

كما أشار، تنبيه من المستوى الأول، إلى أن الرياح مرتقبة بداية من السادسة صباحا إلى غاية الثالثة من فجر الخميس.

في حين، ذكرت المصلحة ذاتها، أن السواحل المعنية بالرياح والأمواج، هي كل من تنس، بوهارون، العاصمة، دلس. إضافة إلى أزفون، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، القالة.

وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء مستقرة وصافية الأيام المقبلة على كافة الولايات الشمالية للوطن. باستثناء بعض الأمطار المتفرقة يوم الأربعاء على الولايات الغربية والوسطى.

وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي، فإن الأجواء المرتقبة خلال الأيام المقبلة، ستكون ربيعية خلال النهار مع درجات حرارة فوق معدلها الفصلي، كما أن الطقس سيكون بارد خلال الليل والصبيحة. مع تسجيل سحب سفلى كثيفة على أغلب المناطق الوسطى والغربية تكون محملة بأمطار متفرقة يوم الأربعاء على ولايات الأغواط، الجلفة، سعيدة، البليدة، تيزي وزو، سطيف، خنشلة، الشلف، غليزان، وهران، وبجاية.

وأضافت ذات التوقعات، أن درجات الحرارة المتوقعة ستكون فصلية خلال الصبيحة والليل لتتراوح مابين 8 إلى 12 درجة على الولايات الشمالية. غير أنها ستكون فوق معدلها الفصلي خلال الظهيرة على الولايات الوسطى والغربية. أين ستتراوح مابين 25 إلى 30 درجة مئوية. أما الأجواء على الولايات الشرقية فستكون فصلية حيث لن تتعدى درجات الحرارة 20 درجة. وبالجنوب من 20 إلى 30 درجة.