رياح قوية وامواج عالية على هذه الولايات والسواحل

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، من هبوب رياح قوية وأكواج عالية على عديد الولايات والسواحل الوطنية. كما أشارت المصلحة ذاتها، إلى أن الرياح مرتقبة من صباح اليوم إلى غاية الثالثة من فجر يوم الخميس.

في حين، ذكر الديوان الوطني، أن الولايات المعنية بالرياح القوية هي كل من سكيكدة، عنابة، والطارف. كما حذرت المصلحة في تنبيهها، من رياح قوية وامواج عالية على العديد من السواحل الوطنية الوسطى والشرقية.

وأضاف التنبيه ذاتها، أن الاضطراب مرتقب من الساعة السادسة صباحا إلى غاية الثالثة من فجر يوم الخميس. كما أشار الديوان إلى ان السواحل المعنية هي كل من بوهارون، العاصمة، دلس، ازفون، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، القالة.

كشفت النماذج الرقمية للأرصاد الجوية عن ارتفاع قياسي في درجات الحرارة بآخر أسبوع من شهر ديسمبر. كما ستكون الأجواء مشمسة وصافية على العموم بعد انقشاع الضباب والسحب السفلى خلال الصبيحة.

وستتراوح درجات الحرارة بين 20 و25 درجة مئوية على المناطق الشمالية، أما على المناطق الداخلية قستتجاوز 25 درجة مئوية.

وتشهد عديد الولايات الجزائرية، استقرار في الحالة الجوية، حيث تعرف طقس مشمس ومستقر. الأمر الذي اقلق نوعا ما المواطينن والفلاحين خوفا من الجفاف.

كما قام المواطنين عبر كافة ربوع الوطن، الاثنين الماضي، بأداء صلاة الاستسقاء في كافة مساجد بداية من العاشرة صباحا. وجاء القرار بأمر من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف .

وأوضح بيان الوزارة، أن قرار إقامة صلاة الاستسقاء اتخذته الوزارة بعد الطلبات التي وصلت مصالحها المركزية من مختلف ربوع الوطن.