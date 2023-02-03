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رياح قوية وتطاير للرمال على 5 ولايات

بقلم نادية بن طاهر
رياح قوية وتطاير للرمال على 5 ولايات
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حذرت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، من هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال، وبسرعة تتعدى 80 كلم/سا محليا على عدة ولايات.

وحسب ذات النشرية، تتراوح سرعة الرياح، بين 60 و 70 كلم في الساعة، وتتعدى محليا 80 كلم في الساعة.

وتكون الرياح، مرفوقة بتطاير كثيف الرمال ورداءة في الرؤية، حيث يبدا هبوب الرياح منتصف نهار اليوم. لتستمر إلى غاية الساعة الحادية عشر ليلا.

هذا وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية في كل من المنيعة وغرداية وتوقرت ورقلة والوادي.

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