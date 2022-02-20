رياح قوية وتطاير للرمال في الجنوب

وجهت مصالح الأرصاد الجوية تنبيه يحذر من هبوب رياح قوية بسرعة تصل إلى غاية 50 كلم في الساعة وتكون مرفوقة بتطاير كثيف للرمال.

وأضاف نفس المصدر أن صلاحية التنبيه بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم إلى غاية الساعة الثالثة من صبيحة يوم غد الإثنين.

أما الولايات المعنية: ورقلة، تيميمون، بني عباس والمنيعة.

وفي تنبيه بحري حذرت ذات المصالح من استمرار هبوب رياح قوية بسرعة تتعدى 50 كلم في الساعة.

علو الأمواج يصل إلى 3 أمتار إلى غاية الساعة الثالثة من صبيحة يوم غد الإثنين

أما السواحل المعنية: مرسى بن مهيدي، الغزوات، بني صاف، وهران، أرزيو ومستغانم.

السواحل المعنية: تنس، بوهارون، الجزائر العاصمة، دلس، أزفون، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والقالة.

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كما حذرت مصالح الأرصاد الجوية، أمس السبت، من رياح قوية على بعض السواحل الوطنية. كما أشارت المصلحة، إلى أن الرياح ستؤدي إلى ارتفاع أمواج البحر إلى 3 أمتار.

في حين، ذكر تنبيه من المستوى الأول، أن السواحل المعنية، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، القالة. وستكون الرياح مرتقبة من الساعة السادسة صباحا إلى غاية الساعة التاسعة ليلا.

كما أفاد الديوان، في تنبيه آخر، أن بعض المناطق الجنوبية، ستشهد استمرار هبوب رياح قوية تصل إلى 50 كلم/سا. وستكون الرياح مرفوقة بتطاير الرمال بداية من التاسعة صباحا الى غاية السادسة مساء . اما الولايات المعنية فذكر التنبيه، كل من برج باجي مختار، ان قزام.

كما تشير النماذج الرقمية، إلى أن بداية من السبت، وإلى غاية يوم الاثنين، سيكون الطقس مستقر. اما خلال صبيحة السبت، فشهدت، أجواء جميلة ومشمسة في أغلب ولايات الوطن.

وستعرف ضباب كثيف، في السواحل الوسطى. اما درجات الحرارة، فستبقى في معدلها الفصلي. حيث من المرتقب ان تصل إلى 4 درجات في البيض، و9 درجات في الجلفة وتلمسان العاصمة، بومرداس، سوق أهراس. و11 في المدية، 13 درجة في تمنراست وورقلة.

بالنسبة للظهيرة، طقس مشمس على أغلب ولايات الوطن، باستشثناء بعض السحب الخفيفة. أما درجات الحرارة، فستصل، إلى 24 درجة في بجاية،جيجل،سكيكدة،عنابة،الطارف، قالمة، سوق أهراس تبسة، أم البواقي.

و21 درجة في وهران تلمسان معسكر غليزان الشلف سيدي بلعباس. و19 درجة في العاصمة، بومرداس، تيبازة، المدية، تيزي وزو، الأغواط. و20 درجة على قسنطينة سطيف وبرج بوعريريج. و21 درجة في باتنة، بشار، غرداية. و22 في ورقلة، و29 جانت واليزي، و27 درجة إن صالح و30 درجة، إن قزام وبرج باجي مختار.