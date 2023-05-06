رياح قوية وخلايا رعدية كثيفة

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، من هبوب رياح قوية ونشاط كثيف لخلايا رعدية في بعض ولايات الوطن.

كما أشار تنبيه المصلحة ذاتها، إلى أن الرياح تخص كل من السواحل العاصمة، دلس، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، القالة. وهذا بداية من صبيحة اليوم وإلى غاية الثالثة من فجر يوم الأحد.

في حين، ستشهد بعض الولايات الشرقية الداخلية، نشاط كثيف لخلايا رعدية. وهذا بداية من نتصف النهار إلى غاية التاسعة ليلا. كما يخص التنبيه كل من ولايات سوق اهراس، أم البواقي، تبسة.