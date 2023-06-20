رياح قوية ودرجات حرارة تصل 44 درجة تحت الظل اليوم

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، في نشرية خاصة باستمرار تسجيل درجات موجة حر طيلة نهار اليوم فيما تسعرف بعض الولايات تساقط أمطار مع هبوب رياح قوية.

وأوضحت النشرية أن درجات الحرارة ستتراوح بين 40 و 44 درجة تحت الظل. أما الولايات المعنية فهي: بجاية ، جيجل ، سكيكدة ، عنابة ، الطارف ، قالمة ، سوق اهراس.

كما أوضح تنبيه لذات المصالح تسجيل إرتفاع قياسي في درجات الحرارة طيلة نهار اليوم الثلاثاء. على كل من ولاية تيزي وزو ، البويرة ، المدية ، عين الدفلى.

وفي تنبيه ثان حذرت المصالح نفسها من هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال على الولايات التالية : البيض ، الأغواط ، تيارت ، الجلفة.

بالإضافة إلى ولاية تيسمسيلت ، المسيلة ، المدية ، برج بوعريريج ، سطيف.

الرياح المرتقبة ستكون بداية من الساعة 09سا من صبيحة اليوم لتستمر إلى غاية الساعة 18سا من مساء اليوم.

كما ستشهد كل من ولاية جانت ، تمنراست ، إن قزام تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من منتصف نهار اليوم لتستمر إلى غاية الساعة 21:00 سـا ليلا.